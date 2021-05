TV-Konditor Marcel Seeger aus Lobberich : 125 Jahre Café Seeger und zehn Jahre „Eis am Kreis“

Lobberich Am Freitag war der Nettetaler Konditormeister Marcel Seeger wieder in Köln im WDR-Fernsehstudio. Vorher waren Bürgermeister Christian Küsters und Sabine Monz vom Stadtmarketing zu Besuch, um zu zwei Geschäftsjubiläen zu gratulieren.

Seit Generationen gehört das Café zum festen Bestandteil des Stadtbildes in Lobberich. Bekannt ist die Konditorei Seeger aber nicht nur in Nettetal. Seit 2011 unterhält Marcel Seeger im WDR-Fernsehen als beliebter Fernsehkonditor in der Sendung „Hier und heute“ einmal pro Woche das Publikum, stellt live Torten her und macht seine Sache dabei so gut, dass er nur schwer aus dem Programm wegzudenken wäre. Logisch, dass auch immer wieder Gäste aus ganz Nordrhein-Westfalen das Café und den Konditormeister persönlich erleben und besuchen wollen. Vor der Pandemie ging dies problemlos, nun freuen sich Marcel und Ulrike Seeger auf die Lockerungen. Bereits am Freitag kamen mehr Kunden in die Konditorei. „Ab nächste Woche wird es richtig knallen“, so Ulrike Seeger. Wenn es wärmer wird, rückt auch die Außenterrasse in den Blick.