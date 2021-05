Corona im Kreis Viersen : Maskenpflicht in Fußgängerzonen endet Dienstag

Kreis Viersen Nach sieben Monaten und acht Tagen hebt der Kreis Viersen am kommenden Dienstag die Maskenpflicht in Fußgängerzonen auf. Möglich macht das ein gesunkener Inzidenz-Wert. Das ist aber nicht der einzige Grund.

220 Tage lang war sie in Kraft, Anfang kommender Woche ist Schluss mit der Maskenpflicht in den Fußgängerzonen von sieben Kommunen im Kreis Viersen. „Der Kreis wird seine Allgemeinverfügung zur Aufhebung der Maskenpflicht in Fußgängerzonen am Montag veröffentlichen, so dass die Maskenpflicht am Dienstag entfällt“, teilte Kreis-Sprecherin Anja Kühne am Freitag mit. Am Donnerstag hatte der Krisenstab des Kreises die Aufhebung der Maskenpflicht beschlossen.