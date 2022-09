Nettetal : Friedhof, Kirchen und Kapellen Ziele beim Denkmaltag

Nettetal Beim Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 11. September, liegt in Nettetal der Fokus auf Gebäuden, die zur Ausübung des Glaubens errichtet wurden.

Die Stadt lädt an diesem Tag dazu ein, diese Denkmäler zu erkunden. In Kaldenkirchen führt um 15 Uhr Leo Peters durch die evangelische Hofkapelle, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Treffpunkt: Am Tordurchgang zur Hofkapelle, Kehrstraße 61. Die Hofkapelle ist von 12 bis 17 Uhr geöffnet. In Lobberich führt um 11 Uhr Ewald Meier über den Friedhof. Die Teilnehmerzahl ist auf 25 begrenzt. Treffpunkt: Friedhof, Eingang Torhäuschen, Eremitenstraße. Anmeldung erforderlich unter 0172 9405283 oder per Mail an info@vvv-lobberich.de. In Schaag gibt es vom Förderverein um 11.30 Uhr und 16 Uhr Führungen durch die Anna-Kirche. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Die Kirche ist von 11.30 Uhr bis 16 Uh geöffnet. Ebenfalls geöffnet am 11. September von 10 bis 17 Uhr: in Hinsbeck Johanneskapelle, Kreuzkapelle und Heilig-Geist-Kapelle, in Leuth die Rochuskapelle.