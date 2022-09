Nettetals Feuerwehr kennt das Problem : Waldbrandgefahr durch Munitionsreste am ehemaligen Fliegerhorst Venlo

Überreste dieses Hangars des ehemaligen Fliegerhorstes an der deutsch-niederländischen Grenze stehen noch. Das Gelände wurde im Zweiten Weltkrieg von den Alliierten bombardiert. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Nettetal Im waldreichen Gebiet am ehemaligen Fliegerhorst in der Venloer Heide kann Nettetals Feuerwehr nicht überall löschen. Was ein Brand-Experte für das wahrscheinlich noch mit Munitions-Relikten belastete Ex-Militärgelände fordert.