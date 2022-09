Niederkrüchtener Kultur im Herbst : Kabarett und Klänge von Queen in der Begegnungsstätte

We Rock Queen serviert Hits der britischen Kultband. Foto: Gemeinde Niederkrüchten

Niederkrüchten Rock-Musik, Irish Dance und der Niederrheiner Stefan Verhasselt sollen im Herbst in Niederkrüchten für gute Laune sorgen. Tickets sind schon jetzt zu kaufen.

Ihr Marktfest zum 50-jährigen Bestehen haben die Niederkrüchtener soeben mit Spaß und Erfolg gefeiert. Nach ein bisschen Zeit zum Verschnaufen stehen weitere Veranstaltungen an, die für gute Laune in der Begegnungsstätte am Oberkrüchtener Weg sorgen sollen: Rock, Kabarett und Iris Dance.

We Rock Queen Für die rockigen Töne ist am 28. Oktober die Band „We Rock Queen“ zuständig. Das Ensemble mit Musikern aus dem Queen-Musical Köln interpretiert die Musik der englischen Band um Freddie Mercury. Karten für das Konzert sind nach Angaben der Gemeindeverwaltung für 35 Euro im Bürgerservice in Elmpt, der Touristinfo in der Burg Brüggen sowie beim Bürgerservice der Gemeinde Schwalmtal erhältlich. Online können Tickets auf www.werockqueen.de bestellt werden.

Stefan Verhasselt Der Kabarettist vom Niederrhein philosophiert sich gekonnt und mit viel Wortwitz durch die Eigenarten und Absurditäten unserer Gesellschaft. Es geht um „Ein-Wort-Menüs-to-go“ und ganz neue Platzierungen in Restaurants. Man erfährt außerdem mehr zum Thema „Waldbaden“ und dass Gendern scheinbar klangliche „Verwandte“ am Niederrhein hat. „Kabarett 5.0 – Zwischen den Zeilen“ heißt sein Soloprogramm ganz ohne Musik und Kostüm. Er präsentiert es am 25. November in der Begegnungsstätte.

Der Vorverkauf ist gestartet. Die Karten kosten 20 Euro (ermäßigt 16 Euro) und sind im Bürgerservice in Elmpt, der Touristinfo in der Burg Brüggen sowie beim Bürgerservice der Gemeinde Schwalmtal erhältlich.