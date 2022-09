SC St. Tönis in Nettetal : Justin Müller: „Die Tagesform wird entscheidend sein“

St. Tönis In der Fußball-Oberliga ist der SC St. Tönis bei Union Nettetal zu Gast. Beide Teams kamen gut aus den Startlöchern. Warum Co-Trainer Justin Müller ein Duell auf Augenhöhe prognostiziert.

In der Fußball-Oberliga tritt der SC St. Tönis am Sonntag (15.15 Uhr) bei Union Nettetal an. Aufgrund der örtlichen Nähe hat diese Begegnung durchaus Derby-Charakter. Darüber hinaus treffen zwei Mannschaften aufeinander, die bisher ähnlich gut in die Saison starteten. Während die Elf von Trainer Alexander Thamm acht Punkte aus fünf Spielen einfuhr, holten die von Andreas Schwan trainierten Grenzler sieben Zähler aus vier Partien. Mit 9:7 ist das Torverhältnis exakt gleich. Dazu verbindet beide Vereine, dass sie im Niederrhein-Pokal gegen einen Landesligisten überraschend ausschieden. Während der SC in Wachtendonk 1:2 verlor, unterlag Union der Spvvg. Sterkrade-Nord mit 6:7 nach Elfmeterschießen. Vieles spricht also an der Lobbericher Straße für ein Duell auf Augenhöhe, wobei die Gastgeber vielleicht den kleinen Vorteil haben, nach den anstrengenden ersten Wochen am letzten Sonntag spielfrei gehabt zu haben.