Kirchliches Leben in Rheinberg : Friedensgebet in der St.-Peter-Kirche

Am Samstagabend, 3. September, findet wieder ein Friedensgebet in Rheinberg statt – diesmal in der St.-Peter-Kirche in der Innenstadt am Kirchplatz. Beginn ist um 19. Uhr. Die evangelischen Kirchengemeinden in Rheinberg (Wallach-Ossenberg-Borth, Budberg, Orsoy und Rheinberg) und die Kaltholische Kirchengemeinde St. Peter Rheinberg laden gemeinsam dazu ein. Nach der Sommerpause wird nun jeweils am ersten Samstag im Monat in St. Peter für den Frieden gebetet. Die Gemeinden laden seit dem Ausbruch des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine zu Friedensgebeten ein.