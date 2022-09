Infrastruktur im Kreis Viersen : Telekom plant 34 neue LTE-Standorte

Besserer Empfang im Kreis Viersen – die Telekom will bis 2024 insgesamt 34 neue LTE-Stationen in Betrieb nehmen. Foto: dpa-tmn/Andrea Warnecke

Kreis Viersen Die Telekom hat die Mobilfunk-Versorgung im Kreis Viersen ausgebaut und plant bis 2024 insgesamt 34 zusätzliche Standorte.

Das Unternehmen hat in den vergangenen zwei Monaten vier Standorte neu gebaut und zwei mit LTE erweitert. „Durch den Ausbau steigt die Mobilfunk-Abdeckung im Landkreis in der Fläche, und es steht insgesamt auch mehr Bandbreite zur Verfügung“, erklärte ein Telekom-Sprecher. „Auch der Empfang in Gebäuden verbessert sich.“

Die Standorte stehen in folgenden Kommunen: Viersen (4), Nettetal und Tönisvorst. Ein Standort in Viersen dient zudem der Versorgung entlang der Autobahn. Damit betreibt die Telekom im Kreis Viersen jetzt 120 Standorte. „Die Haushaltsabdeckung liegt bei nahezu 100 Prozent“, so der Sprecher. Bis 2024 sollen weitere 34 Standorte hinzukommen. Zusätzlich sind an zehn Standorten Erweiterungen mit LTE geplant.