Ausstellung in der evangelischen Kirche : Reformatorinnen werden in Hückelhoven gewürdigt

Hückelhoven

Dass Frauen ihre Stimme erheben, mehr Rechte einfordern und auf ungerechtes Verhalten hinweisen, das erlebe man auch in der Gegenwart. Ausstellung und Vorträge zeigen, wie Frauen bereits vor 500 Jahren gegen viel Widerstand ihre Stimme erhoben haben und mehr Rechte eingefordert haben. Bildung und öffentliches Rederecht, einen eigenen unmittelbaren Zugang zum Glauben, das waren ihnen wichtige Anliegen. Diese weibliche Seite der Reformationsgeschichte ist auch im evangelischen Bereich viel zu wenig hervorgehoben worden. So tapfer die Frauen der ersten Stunden kämpften, oft mussten sie erkennen, dass konservative Kräfte ihnen das Errungene wieder streitig machten. Aber die Frauen hatten einen weiten Blick, sie wussten, es werden nach uns Generation kommen, die weiterkämpfen.

In die Ausstellung führt die Leiterin der Evangelischen Erwachsenenbildung des Kirchenkreises, Elke Bennetreu, am Sonntag, 4. September um 11.45 Uhr, nach dem Sonntagsgottesdienst ein. Dabei betrachtet sie einige Frauen genauer, wie etwa Argula von Grumbach aus Bayern und Wibrandis Rosenblatt aus Basel/Straßburg. Hörspielszenen, die zur Ausstellung gehören, werden eingebunden. Am Mittwoch, 7. September um 15 Uhr steht Leben und Werk der Reformatorin Elisabeth von Rochlitz aus Sachsen im Vordergrund. Am Mittwoch, 14. September um 18 Uhr wird Katharina Schütz-Zell aus Straßburg besprochen. Ergänzt werden die Vorträge durch Filmausschnitte. Die Ausstellung ist vom 4. bis 22. September in der Denkalkirche zu sehen, und zwar sonntags vor und nach dem Gottesdienst und nach Vereinbarung.