Nettetaler spendet Preisgeld : Manfred Meis mit Rheinlandtaler ausgezeichnet

Nettetal Der 82-jährige Nettetaler Journalist hat die Auszeichnung in Köln erhalten. Damit wird sein ehrenamtlicher Einsatz für die Kultur seiner Heimat gewürdigt.

Der Rheinlandtaler war für ihn eine schöne Weihnachtsüberraschung. Denn kurz vor Weihnachten erhielt Manfred Meis vom Landschaftsverband Rheinland die Ankündigung, er bekomme 2022 den Rheinlandtaler in der Kategorie Kultur verliehen. Jetzt wurde der Taler beim Landschaftsverband Rheinland (LVR) in Köln an Meis und den Wirtschaftshistoriker Ulrich Soénius vergeben. Der Landschaftsverband zeichnete damit Meis für sein ehrenamtliches Engagement für die Pflege des rheinischen Kulturerbes aus.

Weit über seine berufliche Tätigkeit als Journalist habe Meis seine Kenntnisse und Fähigkeiten für das kulturelle Leben in seiner Heimatstadt und der Region eingebracht, begründet der LVR die Auszeichnung. Vor allem seit seiner Pensionierung 2005 hat Meis mehrere Schriften verfasst, etwa zur Lobbericher Geschichte, zur Energieversorgung in Nettetal oder über Leben und Werk des Altphilologen Werner Jaeger.

Bei der Feier in Köln war es für den LVR wiederum eine Überraschung, dass sich beide Preisträger bereits kannten. Vor etwa 20 Jahren hat Meis mit Soénius zusammengearbeitet, als er an einer Festschrift für 200 Jahre Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein schrieb. Denn der Diplomvolkswirt, der in München und Köln Volkswirtschaft, Zeitungswissenschaft und politische Wissenschaften studiert hatte, war von 1993 bis zu seiner Pensionierung 2005 Pressereferent der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein in Krefeld. Vorher arbeitete er als Redakteur für die Grenzland-Nachrichten und die Westdeutsche Zeitung in Erkelenz.