Pandemie im Kreis Viersen : Das Wichtigste zur vierten Corona-Impfung

Kreis Viersen Für wen ist der zweite Booster sinnvoll? Zu welchem Zeitpunkt sollte geimpft werden? Ab wann gibt’s im Kreis Viersen die an Omikron angepassten Impfstoffe? Viele Fragen stehen noch offen. Hier die wichtigsten Antworten.

„Grundsätzlich im Impfzentrum an der Heesstraße in Dülken und bei allen mobilen Angeboten“, erklärt Kreissprecherin Jaschke. Und: Auch einzelne Arztpraxen bieten die zweite Booster-Impfung an. Das Impfzentrum hat dienstags und donnerstags von 15 bis 19 Uhr und samstags von 8 bis 10 Uhr für alle Personen ab zwölf Jahren geöffnet. Eine vorherige Terminreservierung ist nicht erforderlich. Kinder von fünf bis elf Jahren können dort samstags zwischen 10.30 und 12.30 Uhr geimpft werden. Für sie muss vorher ein Termin vereinbart werden - am schnellsten geht das auf der Internetseite des Kreises Viersen.

Wie bekommt man die vierte Impfung, wenn man unter 60 Jahre ist? Diese Frage konnte der Kreis Viersen am Donnerstag nicht beantworten, will die Antwort an diesem Freitag nachliefern. In Viersens Nachbarstadt Mönchengladbach ist bei den städtischen Impfangeboten auch eine vierte Impfung für Personen unter 60 Jahren möglich, auch wenn sie nicht in der Pflege arbeiten In Krefeld muss dafür eine Unterschrift abgegeben werden, in Mönchengladbach geht es auch ohne: „Die Vorlage eines Attestes oder anderer Bescheinigungen für Personen, die unter 60 sind und die vierte Impfung erhalten wollen, ist nicht notwendig. Die Impfwilligen können einfach in unsere Impfstelle kommen“, sagt der Mönchengladbacher Stadtsprecher. Am Ende würden dort immer die diensthabenden Impfärzte aufgrund der individuellen Anamnese entscheiden, ob die Impfung durchgeführt werden kann oder nicht.