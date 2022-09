Spurensuche am 11. September : 800 Bauten in NRW öffnen öffnen am Tag des Denkmals

Tag des Denkmals in NRW

Bonn Die Römer in Köln, ein 170 Jahre altes öffentliches Schwimmbad in Wuppertal oder eine Radrennbahn in Bielefeld: Beim Denkmal-Tag ist dieses Jahr Spürsinn gefragt.

Nach zwei Jahren mit Einschränkungen durch die Corona-Pandemie können Besucher am bundesweiten Tag des offenen Denkmals in Nordrhein-Westfalen etwa 800 Sehenswürdigkeiten vor Ort erleben. Sie werden am 11. September durch Führungen vor Ort vorgestellt oder bei Stadtrundgängen erkundet. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz in Bonn nennt den Denkmal-Tag das größte Kulturevent Deutschlands. Die Stiftung koordiniert das Programm und informiert online über Orte und Uhrzeiten.

Das Motto „KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz“ fordert detektivische Neugier heraus: Es geht um die oft wechselvolle Geschichte beispielsweise von Bunkern, Kirchen, Wohnhäusern, Befestigungsanlagen, Friedhöfen, Mauerresten oder Universitätsbauten. Viele Objekte sind nur am Denkmal-Tag geöffnet. Häufig sollen Besucher sich vorher anmelden. Viele Termine werden inzwischen auch am Samstag, dem 10. September, angeboten.

In Marl kommt ein ehemaliger Eisenbahnwaggon der Deutschen Post von 1974/75 zu Ehren. Heute ist er in ein Haus integriert und enthält noch das originale Innenleben. Bis 1977 wurde darin die Post sortiert. In Bonn wird die Alte Sternwarte der Universität geöffnet, in der Mitte des 19. Jahrhunderts der Nachthimmel systematisch erfasst wurde. Krefeld öffnet ein historisches Klärwerk von 1908. Das Jugendstil-Bauwerk wurde hochwertig ausgestattet - obwohl Klärwerke sonst keine präsentablen Bauten sind.

Bielefeld zeigt eine 1953 eingeweihte Radrennbahn aus Beton, die zu den schnellsten in Europa gehört und immer noch genutzt wird. Wuppertal beleuchtet das Freibad Mirke, das 1851 zum Zweck des Schwimmunterrichts eröffnet wurde und als Wiege der westdeutschen Schwimmbewegung gilt. Derzeit dient das Bad kulturellen Zwecken, ab 2025 soll dort wieder geschwommen werden.

In Aachen wird ein Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg präsentiert. Von Zwangsarbeitern unter grausamsten Bedingungen erbaut, bot das markante Gebäude ab 1943 in seinen engen Räumen 1300 Menschen Schutz vor Luftangriffen. Nachdem Aachen im Oktober 1944 als erste deutsche Großstadt befreit worden war, zogen ausgebombte Familien hinter die dicken Mauern. Einen Rückblick in den Alltag von damals geben Wohnzimmer auf kleinstem Raum, Feldbetten und Propagandahefte der Nazi-Zeit.

Aachen bietet sogar zwei Führungen von Kindern an. „Mit Kinderaugen durch die Stadt“ heißt eine Tour, die Jungen und Mädchen einer Grundschule im Stadtzentrum entwickelt haben. Auch um die Kolonialgeschichte der eigenen Stadt geht es beim Denkmal-Tag. In Münster wird das Thema bei einer Radtour erkundet. Wuppertal bietet einen Stadtrundgang zu ausgewählten Orten an. Dazu gehören Kolonialwarenläden oder der Sitz der Rheinisch-Westindischen Kompagnie.

In Köln sind zahlreiche Termine den romanischen Kirchen gewidmet. In der Stadt sind auch viele Relikte der Römerzeit sichtbar, zum Beispiel ein 70 Meter langer Abschnitt der römischen Stadtmauer. Sie können am Denkmal-Tag bei Führungen - mit Anmeldung - besichtigt werden. An der Stelle, an der vor 13 Jahren das Kölner Stadtarchiv einstürzte, informiert eine Initiative.

(bsch/dpa)