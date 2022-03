Kirchliches Leben in Nettetal : Elks Pastor Dariusz Kruczynki auf Besuch in Nettetal

Nettetal Die katholische Pfarrgemeinde St. Lambertus in Breyell sammelt Spenden für die ukrainischen Flüchtlinge in der polnischen Partnerstadt Elk. Jetzt kam Pastor Dariusz Kruczynski, Vorsitzender des dortigen Caritasverbandes, auf Kurzbesuch nach Nettetal.

Dariusz Kruczynski, Pastor im polnischen Elk und Vorsitzender des dortigen Caritasverbandes, organisiert seit Beginn des Ukraine-Krieges Hilfe für ankommende ukrainische Flüchtlinge in Nettetals Partnerstadt. Jetzt kam Dariusz Kruczynski zu einem Kurzbesuch nach Nettetal. Bürgermeister Christian Küsters (Grüne), Norbert Müller, allgemeiner Stellvertreter des Bürgermeisters, und Jochen M. Müntinga, Geschäftsbereichsleiter Familie, Bildung und Soziales, begrüßten Pastor Dariusz Kruczynski und Pastor Günter Puts im Rathaus. Kruczynski dankte den Nettetalern sowie insbesondere der Elk-Hilfe der katholischen Pfarrgemeinde Breyell für ihr großes Engagement und die großartige Hilfsbereitschaft. Die Pfarrgemeinde sammelt täglich von 15 bis 18 Uhr Spenden für die in Elk ankommenden ukrainischen Flüchtlinge. Vor seiner Rückreise nach Elk feierten Dariusz Kruczynski und Günter Puts am Sonntag noch einen gemeinsamen Gottesdienst in der Breyeller Pfarrkirche St. Lambertus.