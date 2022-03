Hilfe in Viersen : Im Einsatz für ukrainische Kriegsflüchtlinge

Kindertraum-Projektentwickler Ulrich Krux an einem der Regale in der Kulturkapelle. Dort können sich die Flüchtlinge auch mit Hygieneartikeln versorgen. Foto: Nadine Fischer

Viersen-Süchteln/Nettetal Seit Anfang der Woche sind in der Residenz Irmgardis in Süchteln Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht, vor allem junge Frauen mit ihren Kindern. Der Verein Kindertraum koordiniert die Hilfe vor Ort und kümmert sich um Neuankömmlinge.

In Appartement Nummer 407 muss es jetzt schnell gehen. „In etwa drei Stunden kommt ein Pärchen mit dem Auto an, es hat seine drei Kinder dabei“, sagt Hans Wilhelm Janissen. Es ist früh am Nachmittag, der Miteigentümer der Residenz Irmgardis hat selbst kurz zuvor erfahren, dass neue Flüchtlinge aus der Ukraine dorthin unterwegs sind. Gespendete Möbel aufbauen, Lampen anbringen, Betten beziehen, die Küche mit Kochutensilien und Lebensmitteln bestücken: All das muss nun also noch schnell in Appartment 407 erledigt werden. Damit die Neuankömmlinge sofort nach ihrer Ankunft in der Residenz einen Rückzugsort für sich haben – so wie mittlerweile bereits rund 40 weitere Flüchtlinge aus der Ukraine. Ihre Betreuung vor Ort koordiniert der Nettetaler Inklusions-Verein Kindertraum, der in der Wohnanlage ein Café betreibt, aber zum Beispiel auch Hausmeisterdienste und einen Einkaufsservice für die älteren Bewohner anbietet. Nun übernimmt das Team zusätzliche Aufgaben wie Hilfsgüter sortieren und Appartements einrichten. Das sei natürlich anstrengend, sagt Mitarbeiter Daniel van Haperen: „Aber wir machen das supergerne.“

In der Nacht zu Dienstag waren rund 70 Flüchtlinge aus Viersens Partnerstadt Kanew mit Bussen angekommen, ein Teil von ihnen – vor allem junge Frauen mit ihren Kindern – wurde über den Verein Ayudis, dessen Vorsitzender Hans Wilhelm Janissen ist, an die Residenz Irmgardis weitervermittelt. Janissen habe ihn vorher kontaktiert, kurzfristig hätten Hilfsgüter organisiert, Spenden sortiert, sechs Appartements vorbereitet werden müssen, berichtet Ulrich Krux, Projektentwickler des Vereins Kindertraum. „Es ist ein Wunder, dass wir das alles bis Montagabend geschafft hatten“, sagt er und ergänzt: „Wir haben eine so tolle Truppe, alle haben mitgeholfen.“

Lilli Meier (r.) vom Kindertraum und Olia Sabolotskikch aus der Ukraine helfen, die Küche in einem der Appartements einzuräumen. Foto: Nadine Fischer

Info Teilhabe in Schule, Ausbildung und Beruf Initiative Kindertraum ist eine 1994 in Nettetal gegründete gemeinnützige Elterninitiative. Sie fördert die Teilhabe behinderter und nicht behinderter Menschen in Schule, Ausbildung und Beruf, arbeitet mit Partnern wie dem Heilpädagogischen Zentrum.

Im Kindertraum-Team in Süchteln arbeiten zwei Pädagogen, acht Menschen mit Beeinträchtigung, die im Verein „Helden“ genannt werden, ein Café-Leiter und fünf Aushilfen. Hauptziel sei, die Helden auszubilden und fit für den ersten Arbeitsmarkt zu machen, erläutern Krux und Pädagoge van Haperen. Die Flüchtlingshilfe wird nun in den Arbeitsalltag integriert – ganz einfach, weil jede Hilfe gebraucht wird. Auch Freiwillige, etwa Nachbarn, hätten schnell Unterstützung angeboten, erzählt Krux. Derzeit entfalte sich ein Netzwerk.

Teil dieses Netzwerkes sind mittlerweile auch die Flüchtlinge. Ein paar von ihnen helfen an diesem Nachmittag in Appartement 407 den Mitgliedern des Vereins Kindertraum und herbestellten Handwerkern dabei, alles für die Neuankömmlinge vorzubereiten. So holen etwa die 17-jährige Kindertraum-Mitarbeiterin Lilli Meier und die 21-jährige Olia Sabolotskikch, die seit Dienstag in der Residenz untergebracht ist, gemeinsam Geschirr und Lebensmittel aus Kartons, stellen beides in der Küche bereit. Sie arbeite eigentlich vor allem im Café und an der Rezeption der Residenz, erzählt Lilli. „Die Arbeit an der Rezeption macht mir besonders großen Spaß“, sagt die 17-Jährige, die dort nun nicht mehr nur Ansprechpartnerin für die Stamm-Bewohner der Anlage ist, sondern auch den dort untergebrachten Flüchtlingen hilft, wo sie kann. „Die Verständigung klappt ganz gut, mit dem Google-Übersetzer“, sagt sie.

Café-Leiter Manfred Hally und Mitarbeiterin Cornelia Esser kümmern sich um den Café-Betrieb, aber bei Bedarf auch um die Verpflegung der Flüchtlinge. Foto: Nadine Fischer

Während in Appartement 407 weiter gearbeitet wird, ist Kindertraum-Projektlentwickler Krux schon wieder unterwegs: Er hat eine Hebamme organisiert, die nun junge Frauen besucht, die mit ihren Babys aus der Ukraine flüchten mussten. Krux bringt die Hebamme zu einem der Appartements, hat auch für eine Übersetzerin gesorgt: Elena Rollmann vom Viersener Verein Sonnenschein, der sich unter anderem für Integration stark macht. „Ich habe schon mit den jungen Müttern gesprochen, sie gefragt, ob ihnen etwas an Ausstattung fehlt“, sagt Rollmann. „Aber es fehlt ihnen an nichts, sie sind so dankbar“, ergänzt sie.