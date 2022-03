Kultur in Nettetal : Das Sterben eines reichen Mannes

Johanna und Harald Sperlich vom Hohenloher Figurentheater spielen „Jedermann“ mit Stabpuppen. Foto: Hohenloher Figurentheater

Lobberich In der Alten Kirche in Lobberich gab das Hohenloher Figurentheater ein Gastspiel mit „Jedermann“ nach dem Theaterstück von Hugo von Hofmannsthal.

Am Ende langer, herzlicher Applaus in der gut besetzten Alten Kirche Lobberich. 80 Minuten entführte das Hohenloher Figurentheater das Publikum mit „Jedermann“ in eine andere Welt. Nach dem Theaterstück von Hugo von Hofmannsthal über das Sterben eines reichen Mannes gelang es in der Distanz durch Stabpuppen im offenen Spiel Fragen nach dem Glauben, den guten Taten und dem egoistischen Luxus zu stellen. Der Theologe Sebastian Rütten vom Arbeitskreis Alte Kirche hatte das Figurentheater aus dem Westerwald eingeladen, damit man in der Fastenzeit über die eigenen Werte und Lebensschwerpunkte nachdenken kann. Welches sind die wahren Werte, nach denen man leben sollte?

Darüber denkt der reiche Jedermann nicht nach. Er liebt sein Geld, rauschende Feste und das sexuelle Abenteuer. Im Spiel von Harald und Johanna Sperlich mit den Figuren von Barbara und Günter Weinhold wird das mittelalterliche Mysterienspiel in eine unbestimmte Gegenwart geholt. Die Frage nach dem Lebensstil ist zeitlos, der Egoismus der Menschen auch. Die entsolidarisierte Ellbogengesellschaft, in der Geiz geil ist und jeder sich selbst der nächste ist, war heutzutage weit fortgeschritten. Doch die Flutopfer an Ahr und Erft haben umgekehrt auch wieder zu viel Solidarität und Hilfsbereitschaft in unserer Gesellschaft geführt, ebenso wie aktuell die Flüchtlinge aus der Ukraine.

Das 1911 uraufgeführte Stück hat durch die Salzburger Festspiele Berühmtheit erlangt. Jedes Jahr wird es erneut aufgeführt. 2021 hat Lars Eidinger den Jedermann gespielt, Verena Altenberger war seine Buhlschaft. Gefeiert wurde das Spiel als Abgesang auf das Patriarchat.

So weit kann ein Spiel mit Puppen nicht gehen. Die Inszenierung von „Jedermann“ des Hohenloher Figurentheaters konzentriert sich auf die grundsätzliche Frage nach dem guten, richtigen Leben. Ist es das Leben der guten Taten oder das eigene gute Leben? Es zeigt den reichen Mann, der rauschende Fest mit Wein, Weib und Gesang feiert, den die Ermahnungen seiner streng katholischen Mutter nerven und der hartherzig gegenüber der Not von Menschen in seiner Umgebung ist. Der moralische Zeigefinger, der sich durch das ganze Stück zieht, ist Hugo von Hofmannsthal oft genug vorgehalten worden.