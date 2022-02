Sternsinger in Hückelhoven : Kinder sammeln 8000 Euro

Die Sternsinger der Pfarrgemeinde St. Lambertus und Barbara haben in diesem Jahr knapp 8000 Euro gesammelt. Foto: Angelika Küppers

Hückelhoven Die Sternsinger haben sich in der ehemaligen Zechenstadt mächtig ins Zeug gelegt. Eine Begegnung mit einem obdachlosen Rollstuhlfahrer und dessen Großzügigkeit haben Organisatorin Angelika Küppers sprachlos gemacht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Sie standen vor dem Edeka, vor Kaufland, vor dem Obi-Baumarkt und auf dem Wochenmarkt – Die Sternsinger der Pfarrgemeinde St. Lambertus und Barbara. An so genannten „Segenpoints“, an denen Infomaterialien und Aufkleber zu finden waren, wollten sie für die Bürger da sein und auf die Hilfsprojekte der Sternsingeraktion aufmerksam machen. „Es waren ganz kleine Könige, katholisch, evangelisch, moslemisch und ohne Konfession, junge, alte, deutsche und syrische Menschen mit und ohne Handycap“, sagt Angelika Küppers, die die Aktion zusammen mit ihrer Kollegin Sandra Netten koordiniert hat. In einer großen Gemeinschaft von insgesamt 45 Helfern sei ein toller Zusammenhalt zu spüren gewesen.

Auch wenn es nicht so viele Helfer waren wie im Vorjahr, das Ergebnis könne sich allemal sehen lassen, da sind sich die Organisatorinnen einig. Knapp 8000 Euro sind in der Pfarrgemeinde zusammengekommen. Ein genaues Endergebnis steht noch aus, da die Sternsingeraktion noch bis zum 14. Februar verlängert wurde und noch ein paar Spendendosen in Geschäften stünden. Die 8000 Euro sollten mit dem Inhalt geknackt werden. Besonders der Besuch auf dem Wochenmarkt hat sich als goldrichtig erwiesen. Hier haben die Hückelhovener und Hückelhovenerinnen an einem Tag mehr als 1000 Euro an die Sternsinger gespendet. „Wir haben viel positiven Zuspruch erfahren“, sagt Angelika Küppers erfreut. Nicht eine einzige negative oder abfällige Bemerkung habe es gegeben – im Gegenteil. Manche Passanten haben den fleißigen Sternsingern sogar einen warmen Kakao oder einen Kaffee vorbeigebracht.

Eine Begegnung ist Angelika Küppers ganz besonders im Gedächtnis geblieben. In der Nähe eines Supermarktes saß ein junger Obdachloser in dünner Kleidung in einem Rollstuhl. „Als wir von einer Frau eine Tüte Plätzchen geschenkt bekamen, haben wir dem jungen Mann etwas von unserer Gabe abgegeben“, sagt sie. Er habe sich sehr gefreut und herzlich bedankt. Später kam er an den Stand der Sternsinger und teilte das Geld, was er selbst gesammelt hatte. Er sagte, man solle nicht vergessen, dass es anderen noch viel schlechter gehen würde als ihm, erinnert sich Angelika Küppers. Eine Begegnung, die sie in dem Moment sprachlos zurückgelassen hat.

Auch im kommenden Jahr werden die Sternsinger der Pfarrgemeinde St. Lambertus und Barbara wieder unterwegs sein. Die Verantwortlichen hoffen, dass sie dann mit weniger Einschränkungen durch die Pandemie für die gute Sache einstehen können.

(mwi)