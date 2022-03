Schulen in Nettetal : Friedensmarsch der Realschüler

Nettetal 650 Mädchen und Jungen der Realschule in Kaldenkirchen wollten mit ihrem Marsch ein Zeichen setzen und sammelten gleichzeitig Spendengelder.

Schulleiter Joachim Sczyrba ist hochzufrieden. Die Idee eines Friedensmarsches ist gut angekommen, die Umsetzung hat bestens geklappt. Eskortiert von mehreren Polizeiwagen machte der Umzug viel Aufsehen, auf dem Weg hupten viele Autofahrer oder zeigten den Daumen hoch. Für die Schüler war es auch eine nicht alltägliche Erfahrung, mal wieder zehn Kilometer am Stück zu gehen. Unter dem Schullogo, das gelb-blau in den Farben der Stadt Nettetal gehalten ist, formierten sich die Schüler zum Friedensmarsch mit vielen blau-gelben Ukraine-Fahnen und Friedens-Postern.

Der Song „Wir ziehen in den Frieden“ von Udo Lindenberg unterstrich die Absicht des Friedensmarsches der Städtischen Realschule Nettetal. Mit den Klängen und der Botschaft dieses Liedes machte sich die ganze Schulgemeinschaft am Donnerstag in der dritten Unterrichtsstunde auf, um in Solidarität mit den Flüchtlingen ein Zeichen mit einem zwölf Kilometer langen Friedensmarsch zu setzen. Er führte von Kaldenkirchen nach Breyell und wieder zurück. Im Liedtext heißt es: „Ich steh vor euch mit meinen alten Träumen/Von Love and Peace und jeder Mensch ist frei/Wenn wir zusammen aufsteh‘n, könnte es wahr sein/Es ist so weit - ich frag: Bist du dabei?“