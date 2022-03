Hilfsangebot in Nettetal : Sportdorf ist offen für Ukraine-Flüchtlinge

Hinsbeck Der Landessportbund NRW bietet dem Land an, das Sportdorf in Hinsbeck wieder als Notunterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Noch gibt es vom Land keine Antwort auf das Angebot.

Der Landessportbund hat dem Land Nordrhein-Westfalen angeboten, sein Sport- und Erlebnisdorf in Hinsbeck als Notunterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Vom Land gibt es dazu noch keine Antwort. In Hinsbeck könnten rund 350 Flüchtlinge untergebracht werden.

„Das Land NRW und seine Kommunen geben Flüchtlingen aus der Ukraine, die vor Putins unverzeihlichem Angriffskrieg fliehen, Obdach. Mütter und Kinder kommen zu uns und brauchen Hilfe, Unterstützung, Begleitung, Trost. Der Landessportbund NRW hat dem Land bis zu 350 Unterkunftplätze in seinem Feriendorf Hinsbeck angeboten“, hat LSB-Präsident Stefan Klett gepostet. „Ein großartiges Zeichen“, kommentiert Landtagsabgeordneter Marcus Optendrenk mit herzlichen Grüßen aus Nettetal. Pressesprecher Frank-Michael Rall bestätigt diese Initative von Vorstand und Präsident. Der organisierte Sport überlege seit Beginn des Kriegs in der Ukraine, was an Sanktionen und Hilfestellung nötig und richtig sei.