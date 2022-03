Landrat bedankt sich für die Hilfe : Kreis Viersen richtet Krisenstab für Kriegsflüchtlinge ein

Bis Mittwoch kamen bereits knapp 400 Vertriebene in der Landeseinrichtung in Viersen an. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Kreis Viersen Die Bürgermeister bitten Gastgeber, Kontaktdaten zu den Geflüchteten der Kommune zu melden. Das Land NRW bringt knapp 400 Flüchtlinge aus der Ukraine in seiner Viersener Einrichtung unter.

Die Zentrale Unterbringungseinrichtung des Landes NRW in der früheren Kaiser‘s-Zentrale in Viersen soll ab sofort nur für Ukraine-Vertriebene genutzt werden, teilte die Bezirksregierung mit. „Für Menschen, die keine persönlichen Kontakte haben und Unterkunft und Verpflegung benötigen“, so ein Sprecher. Sie werden dort registriert und versorgt, bis eine Weiterleitung an die Kommunen möglich ist.