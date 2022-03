An der Grenzwaldstraße in Kaldenkirchen : 86-jähriger Radler leicht verletzt

Beim Zusammenstoß mit einem Auto wird ein Radfahrer leicht verletzt. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Kaldenkirchen Leicht verletzt wird ein 86-jähriger Radfahrer am Donnerstag bei einem Unfall in Kaldenkirchen. Gegen 10.40 Uhr fuhr der Nettetaler auf der Grenzwaldstraße. In Höhe der Kreuzung zur Van-Alpen-Straße wollte er geradeaus in Richtung Kehrstraße weiterfahren.

Unmittelbar bevor der Radfahrer die Kreuzung erreicht hatte, missachtete nach Mitteilung der Polizei eine von links kommende 36-jährige Nettetalerin mit ihrem Auto seine Vorfahrt. Trotz Vollbremsung kam es zum Zusammenstoß, der Fahrradfahrer stürzte.

(hb)