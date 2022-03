Nettetal hilft im Ukraine-Krieg : Hilfe für Ukraine-Flüchtlinge in der Partnerstadt Elk ist angelaufen

Nettetal Partnerschaftsverein und die Gemeinschaft der Gemeinden Nettetal sammeln Sach- und Geldspenden für die Kriegsflüchtlinge in Elk und in der Ukraine selbst.

Gleichzeitig bereitet die Caritas in Elk eine Hilfssendung in die Ukraine vor, um dort vor Ort den Menschen das Nötigste zu Leben zur Verfügung zu stellen. Wer diese Arbeit unterstützen will, den lädt der Partnerschaftsverein ein, einen Spendenbeitrag zu leisten. Dazu gibt es ein Treuhandkonto bei der Pfarrgemeinde St. Lambertus in Breyell. Pfarrer Günther Puts: „Wir werden umgehend den Betrag an die Caritas in Elk weiterleiten, damit dort möglichst vielen Menschen aus und in der Ukraine geholfen werden kann.“ Bürgermeister Christian Küsters (Grüne) dankt den Menschen in Elk für ihr Engagement: „Wir stehen an der Seite unserer polnischen Freunde und unterstützen die Hilfsaktionen mit allen Kräften.“