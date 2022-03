Folgen des Ukraine-Kriegs in Nettetal : Stadt sucht Wohnraum für Flüchtlinge aus der Ukraine

Nettetal Die Stadt bereitet sich auf die Ankunft von Frauen, Kindern und Senioren aus der Ukraine vor, die vor dem Krieg in ihrer Heimat geflohen sind. Gesucht wird vor allem Wohnraum für die Geflüchteten.

(hb) Die Krieg in der Ukraine hat weitreichende Folgen. Es ist noch nicht absehbar, wann und in welcher Zahl Menschen in Nettetal Zuflucht suchen oder durch das Land auf die Stadt verteilt werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Ina Prümen-Schmitz, Fachbereichsleiterin Senioren, Wohnen und Soziales, erklärt: „Wir rechnen vor allem mit Frauen, Kindern und auch älteren Menschen, die in Kürze eintreffen und teilweise von Familien und Freunden aufgenommen werden, teilweise aber eine Versorgung und Wohnraum benötigen.“