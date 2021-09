Freizeit in Nettetal : Das bietet der Mädchen-Tag im Jugendzentrum

Nettetal Information zu Beruf, Sucht und Schwangerschaft, aber auch Snacks und Unterhaltung: Sas betet der nächste Mädchen-Tag im Jugendzentrum Arche. Interessentinnen müssen sich vorab anmelden.

Style your Life: Gestalte dein Leben: Mit diesem Aufruf ist der nächste Mädchen-Tag am Samstag, 25. September, überschrieben, zu dem die Jugendzentren Nettetal und Brüggen-Bracht einladen. Treffpunkt ist die Arche, An St. Sebastian 37, in Lobberich. Einlass ist um 13.30 Uhr, das kostenfreie Programm beginnt um 14 Uhr. Dann können Teilnehmerinnen ab zwölf Jahren die unterschiedlichen Angebote kennenlernen.