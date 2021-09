Kommunalpolitik in Nettetal : Bürgermeister dankt Bürgermeister a.D.

Kommunalpolitik in Nettetal

Für diese Feier trug Christian Küsters (li.) zum zweiten Mal die Bürgermeisterkette. Er überreichte Bürgermeister a.D. Christian Wagner den Nettetaler in Silber. Foto: Heribert Brinkmann

Nettetal Nach sieben Jahren lud Nettetals Bürgermeister Christian Küsters zum Ratsfest ein, ehrte langjährige und ausgeschiedene Ratsmitglieder für ihr Engagement. Ebenfalls unter den Geehrten: Küsters’ Amtsvorgänger Christian Wagner.

Das letzte Ratsfest fand im Juni 2014, vor mehr als sieben Jahren statt. Jetzt lud Bürgermeister Christian Küsters (Grüne) erneut zum Ratsfest ein, um ausgeschiedene und langjährige Ratsmitglieder zu ehren. Das Besondere an dieser Feier war aber, dass der neue Bürgermeister seinen Vorgänger Christian Wagner (CDU) für eine 16-jährige Amtszeit als Bürgermeister würdigen konnte.

Die Bewältigung der Flüchtlingskrise und die Corona-Pandemie seit Anfang 2020 zählten zu den größten Herausforderungen. „Themen wie die Leitziele 2015+, die Durchführung der Stadtentwicklungskonzepte in den einzelnen Stadtteilen, eine Umstrukturierung der Verwaltung durch Geschäftsbereiche, die erfolgreiche Vermarktung des Gewerbegebietes Nettetal-West oder der Bau zahlreicher neuer Kitas zeugen von der Vielfalt der Dinge, die Sie mit begleitet und umgesetzt haben“, sagte Küsters über Wagner. In dessen Amtszeit fielen die Einführung der Stadtteilgespräche „Netterunde“ und das Bekenntis zur Kreislaufwirtschaft Cradle-to-Cradle. Küsters sprach Christian Wagner im Namen von Rat und Verwaltung seinen herzlichen Dank aus. Langer Applaus schloss sich an.