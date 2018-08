Frauenfußball Regionalliga SV Budberg

Gemeinsam am Ball: Lisa (links) und Laura Montenbruck wollen mit dem SV Budberg in der Regionalliga bleiben. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Moers Dem neuen Kader des Regionalliga-Aufsteigers SV Budberg gehören nun zwei Schwestern an. Lisa und Laura Montenbruck haben sich vom GSV Moers verabschiedet. Beide haben reichlich Erfahrung vorzuweisen.

Die Montenbruck-Schwestern gibt es nur im Doppelpack. Das hat auch der SV Budberg mitbekommen und zugeschlagen. Nach dem Aufstieg im Juni verpflichtete der Neu-Regionalligist Lisa und Laura Montenbruck vom GSV Moers. Lisa (25) bildet mit Anna Deinert und Kim Stawowy ein Torhüterinnen-Trio. Die drei Jahre jüngere Laura fühlt sich in der Offensive am wohlsten. Die gelernte Stürmerin soll die Lücke schließen, die durch den Abgang von Yvonne Wirtz im Angriff entstanden war.

Schon während ihrer Kindheit haben die gebürtigen Duisburgerinnen den Fußball zusammen über den Bolzplatz geschossen. Im Zusammenspiel mit gleichaltrigen Mädchen bei ihrem Heimatverein in Wanheimerort waren die Montenbrucks oft unterfordert. „Wir haben dann viel mit Jungs gespielt“, sagt Lisa. So lernten die beiden schon früh, sich gegen stärkere Gegner durchzusetzen und robust auf dem Platz aufzutreten. Ihr Potenzial wurde schnell erkannt. Es folgten Stationen in der Jugend und im Seniorenbereich des FCR Duisburg (heute MSV Duisburg). Nach einem kurzen Ausflug in die Bezirksliga zur DJK/TuS St. Hubert entwickelten sich beide beim GSV Moers weiter.