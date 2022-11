Kultur in Moers : Konzert mit Pauken und Trompeten

Moers Festlichen Glanz bietet das Weihnachtskonzert des Niederrheinischen Kammerorchesters. Zu hören sind im Kulturzentrum Rheinkamp Werke von Händel, Bach und Mozart. Darunter ist auch ein Stück, das zu den schönsten musikalischen Eingebungen der gesamten Musikgeschichte gezählt werden

Beim traditionellen Weihnachtskonzert des Niederrheinischen Kammerorchesters Moers (NKM) am dritten Adventswochenende geht es dieses Mal ganz besonders festlich zu. Das NKM weicht ausnahmsweise ein weiteres Mal in das Kulturzentrum Rheinkamp aus. Die größere Bühne ermöglicht eine buchstäblich mit Pauken und Trompeten (und weiteren Bläsern) verstärkte Besetzung. Und so freuen sich die Musikerinnen und Musiker darauf, dem Publikum mit Georg Friedrich Händels „Feuerwerksmusik“ ein Highlight feierlicher Barockmusik zu präsentieren, ebenso wie die berühmte dritte Orchestersuite von Johann Sebastian Bach. Deren „Air“ kann wahrscheinlich zu den zauberhaftesten musikalischen Eingebungen der gesamten Musikgeschichte gezählt werden. Das Konzert im Rahmen der Städtischen Konzertreihe findet am Sonntag, 11. Dezember, um 18 Uhr statt.