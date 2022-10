Kultur in der Grafenstadt : Moerser Neujahrskonzert erneut verschoben

Moers Nach zwei Corona-Wintern müssen Freunde des Neujahrskonzerts erneut auf die beliebte Veranstaltung verzichten. Wie die Sponsoren, Enni und Volksbank am Niederrhein, die Absage begründen und wo bereits gekaufte Karten zurückgegeben werden können.

„Ein unbeschwertes Konzert in einer am Neujahrstag wohltemperierten Enni-Eventhalle ist für uns derzeit undenkbar“, waren sich der Volksbank-Chef Guido Lohmann und der Enni-Vorstandsvorsitzende Stefan Krämer einig. „Das wäre für viele von der Energiearmut bedrohte Familien und um die Existenz fürchtende Unternehmen am Niederrhein ein Schlag in das Gesicht“, so Lohmann, der sich in der Energiekrise derzeit auch an anderer Stelle für Hilfsmaßnahmen einsetzt.Um einem Gasmangel vorzubeugen, hatte sich Stefan Krämer sowieso stets auch für schmerzliche Einschnitte ausgesprochen. „Wir haben hier deswegen auch eine Vorbildfunktion, wenn wir von Menschen Sparmaßnahmen wie reduzierte Raumtemperaturen, verkürzte Eiszeiten in der Moerser Eishalle oder eine ausgeweitete Nachtabschaltung der Moerser Straßenbeleuchtung fordern.“