13 Meter hohe Weißtanne in Moers: Tannenbaum am Neumarkt steht​​

Mit einem Tieflader haben Mitarbeiter des Bergeunternehmens Krause den tonnenschweren Koloss quer durch Moers transportiert. Ein Bürgerbaum ist die Riesentanne in diesem Jahr nicht.

Auch in diesem Jahr gibt es am Neumarkt wieder einen geschmückten Tannenbaum – der diesmal vom Friedhof in Moers-Meerbeck stammt und der dortigen Sanierung der Lagerflächen weichen musste. Quer durch Moers haben Mitarbeiter des im Gewerbegebiet Hülsdonk ansässigen Bergeunternehmens Krause den tonnenschweren Koloss auch diesmal mit einem Tieflader transportiert und einem Spezialkran zentral am Marktplatz aufgestellt. Wie üblich haben Kollegen der Enni bei dem Kraftakt mitgewirkt, den Baum zurechtgestutzt und mit Lichterketten geschmückt. Bis zum Dreikönigstag sorgt die rund dreizehn Meter hohe Weißtanne nun an dem zentralen Platz der Moerser Innenstadt für festliche Stimmung. . „Ein Bürgerbaum ist es aber erstmals seit Jahren nicht“, freut sich Harry Schneider, bei der Enni zuständig für die Baumpflege und Baumkontrolle, dass die Gemeinschaftsaktion dennoch zustande kam. „Wir würden uns freuen, wenn sich 2023 wieder Bürgerinnen und Bürger bei mir melden, die in ihren Gärten Platz schaffen wollen. Ein Anruf genügt.“