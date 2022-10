Auftakt ist am 30. Oktober : Junge Brüggenerin wagt ungewöhnliche Musikreihe

Giedre Šiaulyte möchte vielen Menschen vom Zauber der Harfe begeistern. Ihre neue Konzertreihe startet am Sonntag in Brüggen. Foto: Daniela Tobias

Brüggen Nach dem Harmonium steht in Brüggen ein weiteres Nischen-Instrument im Vordergrund: die Harfe. Die neue Konzertreihe startet am 30. Oktober.

Giedre Šiaulyte ist begeisterte Harfinistin. „Die Konzertharfe ist einfach ein zauberhaftes Instrument“, sagt die Brüggenerin (38) mit litauischen Wurzeln. Trotz der imposanten Größe könne man ihm filigrane Töne entlocken – Töne, die seit der ersten Begegnung mit der Harfe die Begeisterung in ihr weckten.

Und diesem Zauber möchte Giedre Šiaulyte möglichst viele Menschen bei einem Konzert in der Burg Brüggen spüren lassen. Unterstützung für ihre Idee, Harfenmusik möglichst vielen Menschen näherzubringen, fand die junge Musikerin in Judith Zybell vom Kulturamt der Burggemeinde. Zybell schlug vor, nicht nur ein Konzert zu geben, sondern direkt mehrere. Schließlich gibt es auch unterschiedliche Harfen. So wird Giedre Šiaulyte bei den folgenden beiden Konzerten die keltische Harfe spielen. Alle drei Konzerte laufen als Reihe unter dem Titel „Sonntagsklänge“ und sind das neueste Kulturangebot von Brüggen. Die Harfenistin mit zahlreichen Kontakten zur Musikwelt hat noch „viele Ideen für mehrere Konzerte“.

Der Auftakt findet statt am Sonntag, 30. Oktober. Dann wird die junge Harfinistin das Programm „Auf den Flügeln des Gesangs“ vorstellen. An ihrer Seite spielt Sylvie Ansorge Flöte. Das Repertoire des Duos umfasst Werke aller Epochen der Musikgeschichte: von Barock über Klassik, Romantik und Impressionismus, bis hin zur Moderne. Darunter sind namhafte Werke von Debussy, Fauré, Ibert, Mendelssohn und Saint-Saens.

Beide Musikerinnen haben viel Erfahrung in verschiedenen Orchestern und Kammermusikgruppen gesammelt. Seit sieben Jahren musizieren sie zusammen. Sylvie Ansorge hat die Position der Soloflöte bei den Niederrheinischen Sinfonikern inne, Giedre wirkt bei zahlreichen Festivals und Konzertreihen in Deutschland, Österreich, Polen und Litauen mit.

Zur Harfe kam sie, nachdem sie zuvor Klavier gespielt hatte. Aufgewachsen in einem kleinen Dorf in Litauen, stamme sie aus einer künstlerischen Familie. „Musik und Tanz gehörten zum Leben unserer Familie, ich bin damit groß geworden“, erzählt sie. Ihr Ziel sei es stets gewesen, einmal in einem Orchester zuspielen. Schwierig mit einem Klavier, deswegen suchte Giedre Šiaulyte nach einem passenden Instrument und fand es in der Konzertharfe. Mit 19 verließ sie Litauen, studierte unter anderem in Österreich und spielte danach im nationalen Sinfonie-Orchester in Kattowitz – ihr Traum hatte sich erfüllt.

Wie sie nach Deutschland kam: „Ich habe meinen späteren Mann am Flughafen kennengelernt“, erzählt sie. Im Jahr 2014 zog sie nach Deutschland. Zunächst lebte das Paar in Mönchengladbach, dann folgte der Umzug nach Brüggen.

Hier fühle sie sich sehr wohl: „Ich liebe die Natur mit Flüssen und Wäldern“, erzählt sie. Bewegung unter freiem Himmel sei ihr wichtig und stelle für sie eine Kraftquelle dar. So fahre sie gern mit Inlinern im Brachter Depot, laufe fast täglich am Borner See oder fahre mit dem Rad durch das Elmpter Schwalmbruch. Eine weitere Kraftquelle ist für sie Yoga. „Ich bin hier in Brüggen sehr glücklich, vieles erinnert mich an die Natur in meiner Heimat“, erzählt die 38-Jährige. „Es ist einfach nur schön hier.“