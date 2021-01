Leben in Moers : Verein „Nichtegal“ hilft Familien mit Kindern

Moers Die Mitglieder führen bei Bedarf durch den „Bürokratiedschungel“. Sie setzen sich für eine Chancengleichheit der Menschen ein.

Christian Schürmann, Pressesprecher des Vereins, hat mehrere Jahre lang das Freefall-Festival in Moers mit organisiert und besitzt gute Verbindungen in die Musikszene der Region. Nun ist nicht gerade der beste Zeitpunkt, um durch Veranstaltungen Spenden zu generieren, doch der Verein lässt sich auch in Corona-Zeiten durchaus etwas einfallen. Ein Konzert sei bereits in Planung und soll voraussichtlich am 20. Februar in der digitalen Version erlebbar sein, berichtet Schürmann. An Silvester gab es ein Online-Fitness-Workout mit der Trainerin Linda Tuglu von „lamibelle“ in Moers-Kapellen. Teilnehmende, die sich per Zoom in die Trainingsstunde eingeklinkt hatten, überwiesen anschließend insgesamt 1800 Euro für den guten Zweck.