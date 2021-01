Angriff mit abgebrochenem Flaschenhals : Für zwei Jahre und neun Monate ins Gefängnis

Moers Zweimal war ein Mann am Moerser Bahnhof mit einem abgebrochenen Flaschenhals auf andere losgegangen. Beide Opfer erlitten schwere Schnittverletzungen. Jetzt muss der Täter in Haft. Vor Gericht zeigte er sich reuig.

Zwei Jahre und neun Monate Gefängnis wegen gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen, so lautete am Donnerstag das Urteil gegen einen 26-Jährigen, der am 29. Mai und am 8. Juli 2020 Kostenpflichtiger Inhalt am Moerser Bahnhof nach reichlich Alkoholgenuss zwei Männern im Streit schwere Schnittverletzungen am Hals und über dem Auge zugefügt hatte. Die Tatwaffe war in beiden Fällen der Flaschenhals einer zuvor zerbrochenen Wodkaflasche. Beide Opfer, ein 21 Jahre und ein 50 Jahre alter Mann, beide aus Moers, mussten nach den ihnen zugefügten Schnittverletzungen im Krankenhaus notversorgt werden, die Wunden wurden mit mehreren Stichen genäht.