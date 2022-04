Zwei Schüler aus Moers : Erfolg mit Tesla-Aktien

Marcel Sermazi (l.) und Ben Kinder (r.) zeigen ihre Urkunden, die sie als Sieger beim Planspiel Börse ausweisen. In der Mitte: Lehrer Jens Kosrien. Foto: Sparkasse Foto: Sparkasse am Niederrhein

Moers Zwei Schüler des Grafschafter-Gymnasiums haben beim Planspiel Börse der Sparkasse am Niederrhein mitgemacht und gewonnen. Ihre Erfolgsstrategie.

Marcel Sermazi und Ben Kinder vom Grafschafter-Gymnasium Moers (GGM) haben beim 39. Planspiel Börse jetzt echte 500 Euro gewonnen. Den 17 Jahre alten Schülern gelang es innerhalb von vier Monaten, ihr virtuelles Startkapital von 50.000 Euro um 3280 Euro zu vermehren. Damit sind sie das erfolgreichste Schülerteam im Geschäftsgebiet der Sparkasse am Niederrhein . Darüber freut sich auch Lehrer Jens Kosrien, denn „seit drei Jahren betreue ich Schülerinnen und Schüler beim Sparkassen-Börsenlernspiel.“ Das können pro Spielrunde durchaus bis zu zwölf Teams sein.

Marcels und Bens erfolgreiche Strategie setzte vor allem auf Tesla. „Okay, wir haben anfänglich auch Aktien von anderen Unternehmen gekauft“, sagt Ben, „aber ganz besonders haben wir Tesla beobachtet.“ Marcel erklärt, warum: „Wir wussten, dass Tesla händeringend auf die Lieferung von Chips wartete.“ Als dann tatsächlich die Meldung kam, dass die so dringend benötigten Halbleiter unterwegs waren, schlugen Marcel und Ben zu: „Wir haben sofort Aktien nachgekauft.“ Innerhalb weniger Tage stieg der Wert ihres Spieldepots erheblich an. Doch dann passierte den cleveren Gymnasiasten das, worüber sich auch erfahrene Börsianer immer wieder mal ärgern. Marcel und Ben hielten letztlich zu lange an den Wertpapieren fest: „Hätten wir nur einen Tag früher verkauft, wäre ein Depotgewinn von 5000 Euro drin gewesen“, erzählen sie. Diese Lernerfahrung soll den zwei Schülern beim nächsten Mal helfen, denn natürlich wollen Marcel und Ben wieder beim Planspiel Börse mitmachen. Zur 40. Spielrunde kann man sich ab Mitte September anmelden, offizieller Spielstart ist der 4. Oktober.