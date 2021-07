Attraktion für Moers : Neue Alpakas ziehen in den Streichelzoo

Moers Lou, Clara und Fohlen Casper ziehen am Wochenende ins Gehege im Freizeitpark Moers ein. Die bisherigen Moerser Alpakas Rocco und Pepe dürfen nach einem Beschluss der Politik in Kamp-Lintfort bleiben. Dorthin sind sie 2020 im Zuge der Laga ausgeliehen worden.

Im Auftrag der Stadt Moers haben Mitarbeitende von Enni Stadt & Service Niederrhein sie in Abstimmung mit dem Kreisveterinäramt beim Alpakahof Nienhaus in Hamminkeln gekauft. Die Tiere und deren Verhalten zu Menschen konnten sie zuvor vor Ort über längere Zeit beobachten. Aus drei Alpakas könnten demnächst sogar fünf werden. Beide Stuten erwarten Nachwuchs. Durch kleinere Umbauarbeiten könne die Haltung dieser kleinen Herde mit fünf Tieren im Freizeitpark möglich gemacht werden.

Die beiden bisherigen Alpakas im Streichelzoo, Rocco und Pepe, waren 2020 für die Landesgartenschau an den Tierpark Kalisto in Kamp-Lintfort verliehen worden. Sie sollten eigentlich nach Moers zurückkehren. Beide Tiere haben sich aber gut in die Alpaka-Herde im Kalisto eingelebt und sind bereits im hohen Alter. Im Juni folgte die Moerser Politik dem Vorschlag von Fachleuten, Rocco und Pepe in Kamp-Lintfort zu lassen. Gleichzeitig wurde der Kauf neuer Tiere für den Moerser Streichelzoo beschlossen.