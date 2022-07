Aktion in Kamp-Lintfort : Viele Ticket-Spenden für einen Kino-Besuch

Kamp-Lintfort Die Betreiber der Hall of Fame riefen die Aktion „Das aufgeschobene Kinoticket“ im Juni ins Leben. In nur 15 Tagen wurden 42 Eintrittskarten gespendet.

(aka) Hall of Fame und der Caritasverband Moers-Xanten ermöglichen bedürftigen Menschen einen Kino-Besuch. Als Kooperationspartner stießen sie die Aktion „Das aufgeschobene Kinoticket“ an und hatten Erfolg: Innerhalb von nur 15 Tagen spendeten Kino-Fans 42 Eintrittskarten, die nun Benachteiligten für den Besuch im Kamp-Lintforter Lichtspielhaus zur Verfügung gestellt werden. „Mit so einer großer Zahl in so kurzer Zeit hätte ich nicht gerechnet“, sagte Theaterleiter Michael Seidel.