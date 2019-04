Interessengemeinschaft in Moers : Mit Schafen für den Klimaschutz

Moers Seit zwei Jahren gibt es die Interessengemeinschaft Heidschnucke, Landschaftspflege und Umweltbildung. Mit ihrer Arbeit hat sie sich in Moers und Neukirchen-Vluyn etabliert.

So kam es, dass Kerstin Lachmuth ein Lamm, um das die Mutter sich nicht gekümmert hat, in den Arm gelegt bekam, um es trocken zu rubbeln und zu versorgen. „Heidschnuckenmütter sind sehr gute Mütter und brauchen kaum Unterstützung“, sagen Horst Manja und Andrea Schwenke von der Interessengemeinschaft. „Wenn sie jedoch nicht verstehen, dass die Lämmer am Euter trinken müssen, greifen wir ein.“ Manchmal sei etwas Starthilfe eben notwendig. Das sieht auch Kalli Lachmuth so. „Nachdem wir die Lammzeit durchgestanden haben, sind wir mit Sicherheit gute Hilfsschäfer“, sagt er. „Es macht so viel Spaß, die Lämmer gesund und munter über die Wiese flitzen zu sehen.“ Die Interessengemeinschaft Heidschnucke gibt es seit zwei Jahren. In dieser Zeit habe man sich in Moers und Neukirchen-Vluyn etabliert, sagen die Mitglieder. Wiesen der Stadt Moers und eine Heidefläche in Neukirchen-Vluyn werden beweidet. Weitere fünf Familien unterstützen das Projekt, indem sie Wiesenflächen zur Beweidung zur Verfügung stellen. „Wir freuen uns über jeden, der hilft. Ohne die Begeisterung der Familien und das Engagement der Städte ginge das nicht. Allen vielen Dank“, sagt Manja.