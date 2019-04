Illegales Autorennen in Moers : Nach Raser-Unfall: Polizei sucht Ersthelferin

Die Unfallstelle an der Kreuzung Donau-/Bismarckstraße. Foto: Polizei Duisburg

Moers-Meerbeck Die 43 Jahre alte Autofahrerin, die in ein mutmaßlich illegales Autorennen geriet, schwebte am Mittwoch nach wie vor in Lebensgefahr.

Nach dem schweren Unfall nach einem mutmaßlichem Autorennen auf der Bismarckstraße sucht Polizei jetzt eine Erst-Helferin, die am Ostermontag, 22. April, gegen 21.50 Uhr dem lebensgefährlich Unfallopfer geholfen hat. Die Zeugin soll zuvor im Bereich der Bahngleise mit einem Kleinwagen hinter einem weißen Range Rover unterwegs gewesen sein. Die Unbekannte wird gebeten, sich beim Duisburger Kriminalkommissariat (KK) 11 unter Telefon 0203 280-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.