1. Mai in Moers: Sahra Wagenknecht kommt nach Meerbeck.

MOERS Die Politikerin ist Haupt-Rednerin der Mai-Kundgebung. Der DGB fordert ein sozialeres Europa ein.

Einmal mehr tritt mit dem Aufgebot an Akteuren und einem bunten Familienfest der Moerser Stadtteil den Beweis an, die Meerbecker Gemeinschaft lebt und zählt zu den aufstrebenden Bezirken. „Wir als Werbegemeinschaft sorgen für ein buntes Familienfest mit Band, Zauberei für Kinder und Angeboten der verschiedenen Vereine und Gemeinschaften. Wir bieten ein richtig gutes und spannendes Programm im Herzen von Meerbeck“, so Sebastian Mörth vom Vorstand der Werbegemeinschaft. Dazu zählen neben internationalen Leckereien unter anderem Tanz-Vorführungen der Kinder- und Jugendgruppe Balikesir, Aktionen der örtlichen Kindergärten wie auch Showtanzeinlagen der Formation KG Lusticana.

Meerbeck kehrt zu alter Form zurück. „Für uns ist die Maikundgebung am Tag der Arbeit ein traditioneller Kampftag“, so Frank Thon. Gut drei Wochen vor der Europawahl geht der DGB unter dem Motto „Europa. Jetzt. Aber richtig.“ mit drängenden Themen wie offene Grenzen, Arbeitsmarktpolitik und Gleichstellung in die Bütt. Die Entsenderichtlinien, die ohne den Transportsektor verbessert wurden, sowie die Diskussion um Anhebung der Mindestlöhne nach Landesstandard werden nur einige Themen an den Ständen sein. „Wir sind der Meinung, dass der soziale Aspekt deutlich zu kurz kommt und verbesserungswürdig ist. Eine starke soziale Säule fehlt“, so Thon. Am 30. Mai, ab 18 Uhr, steigt sozusagen das Vorprogramm. Zum dritten Mal feiern KAB und IGBCE im katholischen Jugendheim, Lindenstraße, in den Mai. Der Eintritt ist frei. Der Erlös kommt einer sozialen Organisation vor Ort zu Gute.