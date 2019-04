Torten-Kunstwerke in Moers : Von der Angestellten zur Kuchen-Designerin

Moers 20 bis 30 Motiv-Torten stellt Annika Weber gemeinsam mit ihrem Mann und Konditorin Lina Küsters pro Woche her. Zu den Kunden der Moerserin gehört auch Fußballer-Ehefrau Cathy Hummels.

Sie sind eigentlich viel zu schön zum Anschneiden, die Tortenträume von „Cake Design by Annika“. Ummantelt mit seidig weißem Fondant und dekoriert mit echten Rosen, Schleifen und Glitzer; verspielt mit einem Einhorn samt Regenbogen-Mähne oder in der Männer-Version mit den Farben des Fußballvereins. Eiskönigin Elsa oder Spiderman bringen Kinderaugen zum Leuchten. Die Motivtorten, die Annika Weber in ihrer Werkstatt an der Klever Straße herstellt, sind besonders.