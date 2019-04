Blackout rund ums Rathaus : Stromausfall in der Moerser Innenstadt

Moers Ursache für den Blackout war wahrscheinlich ein Kabel- oder Muffenfehler zwischen dem Modehaus Braun und der Klosterstraße.

In Teilen der Moerser Innenstadt ist am Mittwoch zur Mittagszeit kurzzeitig der Strom ausgefallen. Ursache für den Blackout war wahrscheinlich ein Kabel- oder Muffenfehler zwischen dem Modehaus Braun und der Klosterstraße. Das teilt die Enni mit. Dadurch, heißt es, habe um 11.33 Uhr ein sogenannter Leistungsschalter in der Strom-Schaltanlage am Friedrich-Ebert-Platz ausgelöst, neun Ortsnetz- beziehungsweise Firmenstationen waren spannungslos.