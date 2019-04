Pilotprojekt in Moers : Handel bekommt eigene Online-Plattform

Moers Das Geschäft im Internet wächst, die Innenstadt leidet. Moers steuert jetzt gegen und hat eine preiswerte Onlineplattform für alle Geschäftsleute entwickelt. Dort können sie ihre Waren demnächst anbieten.

Es soll eine Art „Moersbook plus“ werden: ein lokaler Online-Marktplatz, eine Einkaufsstraße im Netz, die für Einzelhändler, Unternehmen und Kunden zugleich auch Kommunikations- und Informationsplattform ist. Gemeinsam mit Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft hat die Moers Marketing GmbH so eine „Fläche“ im Netz entwickelt. Bis zum Sommer soll sie an den Start gehen – als Pilotprojekt, das sich später unproblematisch auf jede andere Stadt übertragen lässt.

Am Ende geht es vor allem um die Digitalisierung des Moerser Einzelhandels, denn dem macht der Online-Handel gewaltig zu schaffen. Unschlagbar günstige Preise, eine riesige Auswahl und kostenfreie Lieferung bis vor die Haustür: So sieht sie aus, die schöne neue Welt des Internets. Viele kleine, Inhaber-geführte Geschäfte können da nicht mithalten, manche wollen oder brauchen es nicht.

Wie groß der Wunsch nach einer lokalen Online-Handelsplattform vor Ort tatsächlich ist, will Cristin Giesen herausfinden. Die Moerserin studiert an der Fontys International Business School in Venlo Internationales Marketing und hat in den vergangenen zwei Tagen im Auftrag von Moers Marketing 74 Einzelhändler in der Moerser Innenstadt zum Thema „Digitalisierung und Internet“ befragt. Dabei ging es um Frage wie: Wer hat bereits einen eigenen Online-Shop, ist bei Amazon vertreten, mach Werbung über Facebook oder Instagram?