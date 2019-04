Bäder in Moers und Neukirchen-Vluyn : 1. Mai: Länger schwimmen am Feiertag

Mehr Zeit zum schwimmen am 1. Mai. Foto: van offern/van Offern, Markus (mvo)

Moers/Neukirchen-Vluyn Am „Tag der Arbeit“ am Mittwoch, 1. Mai, gelten in den Einrichtungen der Enni Sport & Bäder geänderte Öffnungszeiten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

So öffnen das Aktivbad Solimare und das Bad im Sportpark Rheinkamp von 10 bis 18 Uhr, Swingolf spielen ist in Rheinkamp bei schönem Wetter außerdem von 11 bis 18 Uhr möglich.

Wer am Feiertag schon früh auf den Beinen ist, ist im Freizeitbad Neukirchen-Vluyn genau richtig: Dort können Gäste von 8.30 bis 18 Uhr im Wasser ihrem Hobby nachgehen. Lediglich die Freibad-Freunde werden sich vermutlich noch ein bisschen gedulden müssen. Das Bettenkamper Meer wäre zum 1. Mai zwar bereits betriebsbereit. „Im Moment verspricht der Wetterbericht aber leider noch kein Freibadwetter, und die Wassertemperatur ist mit 11 Grad auch noch ziemlich frisch“, bedauert Enni-Bereichsleiter Benjamin Beckerle.