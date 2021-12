Zwischenbilanz der Moers Marketing : Mehr als 15.000 Kontrollen auf dem Weihnachtsmarkt

Moers An den Ausschankbetrieben und auf dem Gelände wird stichprobenartig die Einhaltung der 2G-Regel überprüft. Fass alle Besucher geben bereitwillig Auskunft über ihren Impfstatus, teilte die Moers Marketing mit. Nur wenige Gäste mussten vom Gelände gewiesen werden.

Als Veranstalter obliegt dem Stadtmarketing die Durchsetzung der Vorgaben aus dem politischen Raum. Aktuell gebe es per Gesetz keine Maskenpflicht und keine Kontrollpflicht für alle Besucher. „Die Menschen sind deshalb oft irritiert und glauben, dass jeder der Zugang zum Weihnachtsmarkt hat, auch überprüft werden muss. Dies ist rechtlich aktuell so nicht. Aber allein die Chance, dass man bei einer Kontrolle auffallen könnte, schreckt scheinbar viele Menschen ab, die den 2G-Status nicht erfüllen können“, erklärte Birr. Die Besucherzahlen auf dem Weihnachtsmarkt seien trotz Pandemie stabil. Sollten sich die politischen Vorgaben ändern, werde die Moers Marketing sofort reagieren. Bislang werden die Besucher stichprobenartig kontrolliert. „Dabei kam es in weniger als 0,3 Prozent der Kontrollen zur Anwendung eines Platzverbotes Aufgrund von Verstößen gegen die 2G-Regelung.“ Bei 15.000 Kontrollen wären dies weniger als 50 Platzverweise.