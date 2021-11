Kreis richtet Impfstelle in Moers ein : Im Gesundheitsamt wird bald geimpft

Die Moerser Zweigstelle des Gesundheitsamts liegt günstig gelegen direkt gegenüber vom Parkplatz Mühlenstraße. Foto: pogo Foto: Josef Pogorzalek

Moers Schon in Kürze will der Kreis in dem Gebäude im Stadtzentrum einen Impfstandort eröffnen. Gleichzeitig arbeitet die Stadtverwaltung daran, ebenfalls eine Impfstelle einzurichten. „Wir sehen den Bedarf“, heißt es aus dem Rathaus.