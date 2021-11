Kultur in Moers :  Junge Filmemacher zeigen eigenen Streifen

Moers Um das Thema Wildwest drehte sich im Sommer ein Workshop unter Leitung von Hans Lietz. Jetzt hatte der entstandene Film Premiere in „Bollwerkwood“. Die Jugendlichen nahmen den Filmklassiker „High Noon“ zum Vorbild.

„In der Regel schlage ich ein bestimmtes Genre vor. Ob es dann aber genommen wird, darüber entscheiden letztendlich die Teilnehmer. Sie schreiben auch das Drehbuch, suchen aus ihren Reihen dann die dazu passenden Schauspieler, Techniker und Requisiteure aus und bestimmen die Abfolge der einzelnen Szenen“, erklärte Hans Lietz vor der diesjährigen Aufführung das Prinzip des einwöchigen Workshops. In diesem Fall entschieden sich die Akteure dafür, die modernen Vormachtswünsche der verschiedenen sozialen Medienmächte mit den szenischen Mitteln des im Jahr 1952 mit Gary Grant und Grace Kelly in die Kinos gekommenen Westernklassikers „High Noon“ zu verknüpfen.

„Ich war das erste Mal bei diesem Filmprojekt mit dabei“, erklärte die 15-jährige Tarya Giese bei der Premierenaufführung. Sie war durch ihre Klassenkameradin an ihrer Neukirchen-Vluyner Geamtschule an die Gruppe geraten und spielte in dem Film die gheimnisvolle Großmutter. Auf die Frage, ob sie sich nach dieser Filmerfahrung im Sommer später eine berufliche Karriere in der Filmbranche vorstellen könnte, überlegte sie erst einen Moment, bevor sie antwortete: „Ja, ich denke schon. Aber diese Entscheidung hat ja noch ein bisschen Zeit.“