Arbeit bei der Stadt Moers : Mehr als nur Ausweise verlängern

Moers Julia Engeln hat beim Bürgerservice der Stadt viel mit Menschen zu tun. Es ist der publikumsintensivste Bereich der Stadtverwaltung. Was sie besonders schätzt, ist die Arbeit im Team.

Immer nur Personalausweise verlängern – das ist doch langweilig. So das Klischee über die Arbeit beim Bürgerservice im Rathaus. „Aber da steckt ja noch viel mehr dahinter“, weiß Julia Engeln, Mitarbeiterin beim Bürgerservice. Von An- und Ummeldungen in der Stadt über das Beantragen von Führungszeugnissen bis zum Umtausch von Führerscheinen: Die publikumsintensivste Stelle der Stadtverwaltung bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen.