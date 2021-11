Naturschutz in Moers : Warum der Kopfweidenschnitt wichtig ist

Moers Die Bäume prägen die Landschaft am Niederrhein. Sie brauchen regelmäßige Pflege. Dafür sorgt eine Gruppe vom Nabu Moers / Neukirchen-Vluyn.

Die Kopfbaumgruppe trifft sich zweimal in der Woche vormittags, um diesen wertvollen Naturbestand zu erhalten. Werner Dankers: „Es ist eine schöne Arbeit an der frischen Luft, die als ehrenamtliche Tätigkeit Bewegung frei von Arbeitsdruck verspricht, mit dem guten Gefühl, etwas für die bedrohte Artenvielfalt in unserer Natur zu tun.“

Gerade in diesem Winter könne für manchen etwas Bewegung an der frischen Luft bei leichter Arbeit und reichlichem Abstand eine willkommene Abwechslung sein, findet Dankers. „Besonders wenn man vor kurzem oder längeren in Ruhestand versetzt wurde. Auch draußen an der frischen Luft verhalten wir uns strikt nach den Regeln der aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen, wir halten die erforderlichen Abstände und sind durch Impfungen geschützt. Wir sind dankbar für jeden, der uns bei diesen Arbeiten unterstützt, auch wenn es nur kleinere oder sporadische Einsätze sind.“