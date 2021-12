Bei Restaurant-Besuch in Solingen : Wenn die 2G-Kontrolle einer Razzia gleichkommt

Zugang zu Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie zu Restaurants soll es nur noch für Geimpfte und Genesene geben. Foto: dpa/Marijan Murat

Meinung Solingen Die strikte Umsetzung der 2G-Regeln will kontrolliert werden – aber bitte nicht so wie jetzt in einem Restaurant durch neun Mitarbeiter des Solinger Ordnungsamtes.

Wo Regeln aufgestellt werden, muss man damit rechnen, dass die Einhaltung selbiger auch kontrolliert wird. Für Geimpfte oder Genesene ist es inzwischen zur Selbstverständlichkeit geworden, am Eingang eines Restaurants, eines Fitnessstudios oder ab sofort auch im Einzelhandel den entsprechenden Nachweis und bei Bedarf den Personalausweis vorzuzeigen. An die offizielle Kontrolle der 2G-Kontrolle durch das Ordnungsamt allerdings muss man sich noch gewöhnen – erst recht, wenn sie so vonstatten geht wie jetzt beim Besuch des Lieblingslokals.

Das Essen war gerade serviert, als neun städtische Mitarbeiter das Restaurant betraten: Fünf von ihnen kamen durch die Eingangstür, vier von ihnen durch den Hintereingang und die Küche. Sie strömten sofort im gesamten Lokal aus, um sich von allen Gästen die Nachweise und Ausweise zeigen zu lassen. Kein Wort der Begrüßung. Kein Wort der Entschuldigung, dass sie womöglich beim Essen stören. Kein Wort zum Inhaber oder Geschäftsführer beim Betreten der Räumlichkeiten über das Vorhaben der Routine-Kontrolle, die an diesem Abend einer Razzia gleichkam.

Der Gastronom und sein Team kamen sich genauso „überfallen“ vor wie die Gäste – der knapp zehnminütige Besuch des Ordnungsamtes sorgte fortan für reichlich Diskussionsstoff an allen Tischen.

Genau diese Art und Weise des Vorgehens stellt die Umsetzung der politischen Beschlüsse zur Eindämmung der Corona-Pandemie infrage und sorgt für unnötigen Zündstoff. Dass es auch ganz anders geht, war jüngst auf dem Kölner Weihnachtsmarkt zu erleben, wo sich Mitarbeiter des Ordnungsamtes nicht nur persönlich vorstellten, sondern mit den Besuchern auch noch ein paar nette Worte wechselten. So ganz nebenbei wurde der 2G-Nachweis kontrolliert.