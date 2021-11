Gartenbauprojekt in Moers : „Ohne Bienchen kein Blümchen“

Gartenbauprojekt in Moers

Moers Klienten des Johann-Heinirch-Wittfeld-Wohnverbund pflegen Grünanlagen an den Standorten der Grafschafter Diakonie. Die Niederrheinische Diakoniestiftung hat einen Transporter für Gartenbauprojekt finanziert.

Aktuell blüht der Efeu und es wurden noch Schmetterlinge gesehen. Ansonsten stehen die winterlichen Arbeiten an – die Bäume beschneiden zum Beispiel oder das Laub von den Rasenflächen rechen. Den Mitarbeitenden des Johann- Heinrich-Wittfeld-Wohnverbunds gefällt beides: „Es gibt seitens der Beschäftigten große Nachfrage nach dem Angebot“, sagt Wohnverbund-Leiter Axel Loobes.

Die Beschäftigten, das sind Klienten der Einrichtungen des Wohnverbunds und der stationären Kinder- und Jugendhilfe der Grafschafter Diakonie, die sich für das Projekt „Ohne Bienchen kein Blümchen“ angemeldet haben. Sie kümmern sich zusammen mit dem gelernten Garten- und Landschaftsbauer Matthias Rülke in Kleingruppen um die Pflanzen in den Außenanlagen an den Standorten der Grafschafter Diakonie. Die Beschäftigten erfahren, wie die Handgriffe im Garten ausgeführt werden und welche Bedürfnisse Natur und Pflanzen über die Jahreszeiten hinweg haben.