Gemeinsam in Moers : Offenes Singen statt Andacht

Moers, Offenes Singen am Grafschafter Gymnasium Pandemiebedingt wurde aus dem gemeinsamen Singen ein zuhören von weihnachtlichen Klängen, bei dem ein Teil der Schüler auf dem Schulhof, ein anderer Teil in den Fenstern stand. Foto: Norbert Prümen

Moers Klassen, Kurse und das Lehrpersonal am Grafschafter Gymnasium trafen sich zum gemeinsamen Singen auf dem Schulgelände

Singen macht glücklich, gemeinsam singen macht glücklicher! Weil die Weihnachtsandacht wegen der Corona-Pandemie erneut ausfallen musste, haben sich Klassen, Kurse und das Lehrpersonal am Grafschafter Gymnasium (GGM) in diesem Jahr etwas Besonderes überlegt. Früh morgens um 8.30 Uhr traf sich die GGM-Schulgemeinde am Tag vor Heiligabend zu einem offenen Weihnachtsliedersingen unter freiem Himmel. Gemeinsam, lautstark und mit ganz viel (Vor-)Freude wurde so auf dem Lehrerparkplatz vor dem Hauptgebäude das Fest eingeläutet. RP-Foto: nop