Ärzte in Moers : Diese Praxen bieten Impfungen über die Feiertage an

Wer sich über die Feiertage impfen lassen möchte, kann das in Moers tun. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Moers In einer Facharztpraxis für Allgemeinmedizin in Rheinkamp und in der privaten Impfpraxis am Königlichen Hof wird auch an Weihnachten geimpft.

